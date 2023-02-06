Вице-президент Турции Октай призвал быть готовыми к увеличению числа жертв землетрясения

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6 февраля 2023, 19:39 Источник: РИА "Новости"

Вице-президент Турции Фуат Октай в понедельник, 6 февраля, призвал "быть готовыми" к тому, что количество погибших и пострадавших в результате мощного землетрясения на территории страны будет расти.

Ранее сегодня стало известно, что после подземных толчков на юго-востоке страны погибли не менее 1 541 человека, еще 9 733 человека получили различные ранения.

Фуат Октай подчеркнул, что вышеуказанные цифры актуальны на текущий момент. Вице-президент Турции призвал помнить, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.