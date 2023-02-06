Ренхап: метеозонд из Северной Кореи заходил в южнокорейское воздушное пространство

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6 февраля 2023, 13:21

Anton Kavashkin/Russian Look

В воскресенье, 5 февраля метеозонд, по предварительным предположения принадлежащий Северной Корее, заходил в южнокорейское воздушное пространства. Через пару часов он его покинул. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Отмечается, что в Южной Корее был усилен военный мониторинг.

Воздушный шар, размером в два метра заметили на территории страны днем. Военнослужащие не стали принимать конкретных шагов по противовоздушной обороне, так как объект не сочли предназначенным для шпионской работы.

Ранее министерство иностранных дел Северной Кореи выступало с заявлением о том, что страна сможет разобраться с военными угрозами, которые поступают со стороны США мощью своего ядерного оружия.