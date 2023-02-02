МИД КНДР: Северная Корея справится с военными угрозами со стороны США мощью своего ядерного оружия

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2023, 08:31

Военный парад в Пхеньяне, Cheng Dayu / globallookpress.com

Северная Корея справится с военными угрозами со стороны Соединенных Штатов мощью своего ядерного оружия. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в министерстве иностранных дел КНДР.

«КНДР не заинтересована в каких-либо контактах или диалоге с США, пока те следуют вражеской по отношению к Пхеньяну политике, заявили в МИД республики», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что Северная Корея справится с любыми военными угрозами и разрабатываемыми Вашингтоном сценариями мощью своего ядерного оружия.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну за «последовательную и аргументированную» поддержку Москвы в контексте ее специальной военной операции на Украине.