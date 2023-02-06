Премьер Польши Моравецкий: окончательного решения о передаче истребителей Украине еще нет

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6 февраля 2023, 12:15 Источник: РИА Новости

IMAGO/JAKUB KOFLUK/FOTONEWS

У Варшавы еще нет решения о поставке истребителей Киеву. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, подобные темы обсуждаются внутри Североатлантического альянса. В настоящий момент нет соглашений, которые могли бы дать дополнительную информацию.

Политик также добавил, что при оказании поддержки государствам стоит действовать последовательно, чтобы не ставить под вопрос будущее Европы.

Ранее обозреватель Чжан Хун в китайском издании Global Times выразил мнение о том, что продолжение поставок оружия на Украину может привести к выводу конфликта на другой уровень.