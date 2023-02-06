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6 февраля 2023, 11:34

Cover Images/Keystone Press Agency

Продолжение передачи оружия, а также оказание «помощи» Украине со стороны западных стран вместе с США может вывести конфликт на другой уровень и даже привести к угрозе перерастания в ядерную войну. Об этом в китайском Global Times пишет обозреватель Чжан Хун.

По его словам, военная поддержка, которую государства оказывают Украине, начала превышать границы помощи.

Он также считает, что переход черты Соединенными Штатами покажет пример другим странам, что может привести к большим проблемам.

Ранее свое мнение о текущей ситуации высказывал глава иностранных дел Палестины аль-Малики. Он заявил, что из-за продолжение передачи тяжелого вооружения Киеву, конфликт между НАТО и Россией может разрастись.