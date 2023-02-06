TMZ: Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку

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6 февраля 2023, 11:37 Источник: TMZ

Арнольд Шварценеггер, Max Ludwig / Alto Press

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП с велосипедисткой. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает онлайн-таблоид TMZ.

Как пишет TMZ, авария произошла в Лос-Анджелесе. Шварценеггер ехал на низкой скорости, но не успел затормозить, когда перед его автомобилем повернула велосипедистка. Женщина попала под колеса машины.

Отмечается, что пострадавшая поступила в больницу с незначительными травмами. Согласно данным источников, на которые ссылаются журналисты, звезда «Терминатора» в столкновении не виноват.

После инцидента Шварценеггер взял на себя инициативу сдать велосипед пострадавшей в ремонт.

Ранее сообщалось о смерти Эрла Боэна, который сыграл в «Терминаторе» доктора Сильбермана.