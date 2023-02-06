TMZ: Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП с велосипедисткой. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает онлайн-таблоид TMZ.
Как пишет TMZ, авария произошла в Лос-Анджелесе. Шварценеггер ехал на низкой скорости, но не успел затормозить, когда перед его автомобилем повернула велосипедистка. Женщина попала под колеса машины.
Отмечается, что пострадавшая поступила в больницу с незначительными травмами. Согласно данным источников, на которые ссылаются журналисты, звезда «Терминатора» в столкновении не виноват.
После инцидента Шварценеггер взял на себя инициативу сдать велосипед пострадавшей в ремонт.
Ранее сообщалось о смерти Эрла Боэна, который сыграл в «Терминаторе» доктора Сильбермана.