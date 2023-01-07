Умер Эрл Боэн, сыгравший в «Терминаторе»

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7 января 2023, 14:36 Александр Крохмаль, Журналист

«Терминатор 2: Судный день» / Кадр из видео

Как стало известно, скончался Эрл Боэн, сыгравший в «Терминаторе» доктора Сильбермана. Близкие артиста сообщили о его уходе из жизни. Актёр сыграл сразу в трёх частях бесценной франшизы. Фанаты ожидали, что он появится и в следующих фильмах. Однако теперь их в этом плане ждёт расстройство.

Боэн умер на Гавайских островах. О причинах смерти на данный момент не сообщается. У Эрла осталась его супруга Кэти, первую жену он похоронил ещё в самом начале века. В соцсетях фанаты переживают по поводу ухода актёра. По словам поклонников, это был поистине выдающийся человек, и он надолго запомнится для всего мира.