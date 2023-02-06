Издание AT: попытки США начать войну с Россией увеличивают кризис в отношениях Вашингтона и Пекина

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6 февраля 2023, 11:19 Источник: РИА Новости

globallookpress.com

Попытки, которые Соединенные Штаты принимают для развязывания войны с Россией вместе с высказываниями в Пентагоне о возможном столкновении США и КНР, увеличивают кризис в отношениях Пекина и Вашингтона. Об этом пишет издание Asia Times.

Действия американцев кажутся китайскому руководству безумными, как отмечается в материале

В публикации также добавили, что американской стороне не стоит вступать в бой с Китаем и Россией, которые обладают ядерным оружием.

Ранее заместитель главы министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что в настоящее время между РФ и США нет диалога по вопросам, связанным с конфликтом на Украине.