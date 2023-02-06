AFAD: общее число жертв землетрясения в Турции составляет 76 человек

В результате землетрясения в семи турецких провинциях погибли 76 человек, еще 440 пострадали. Об этом сообщает AFAD, управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
«По состоянию на 06.30 утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения магнитудой 7,4», - передает AFAD. Отмечается, что эпицентром землетрясения стал район Пазарчик, находящийся в городе Кахраманмараш.
Ранее министр иностранных дел Турции объявил о высочайшем уровне тревоги в стране после землетрясений.