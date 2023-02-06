AFAD: общее число жертв землетрясения в Турции составляет 76 человек

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6 февраля 2023, 08:27 Источник: РИА Новости

Карета скорой помощи в Турции, Depo Photos/ZUMAPRESS.com

В результате землетрясения в семи турецких провинциях погибли 76 человек, еще 440 пострадали. Об этом сообщает AFAD, управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«По состоянию на 06.30 утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения магнитудой 7,4», - передает AFAD. Отмечается, что эпицентром землетрясения стал район Пазарчик, находящийся в городе Кахраманмараш.

Ранее министр иностранных дел Турции объявил о высочайшем уровне тревоги в стране после землетрясений.