Глава МИД Турции Сулейман Сойлу объявил, что в стране установлен высочайший уровень тревоги после землетрясений

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6 февраля 2023, 07:35

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / globallookpress.com

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что власти установили самый высокий уровень тревоги в стране после землетрясений на юго-востоке её территории. В пострадавших регионах работают спасательные службы.

Сойлу проинформировал, что сейчас в республике подготавливают отправку гуманитарной помощи на грузовых самолётах. Сообщается, что землетрясение началось с магнитудой 7,4, после этого было зафиксировано ещё 6 толчков магнитудой более 6. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, наибольший урон получил регион Кахраманмараш. О пострадавших среди населения информация пока не сообщается, заявил глава МИД.

Высочайший уровень тревоги в Турции соответствует международному призыву о помощи.