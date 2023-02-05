Подоляк анонсировал новые отставки украинских чиновников

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5 февраля 2023, 21:55 Источник: РИА Новости

Михаил Подоляк. Фото с сайта офиса президента Украины.

Отставки украинских чиновников в ближайшие дни продолжатся. Об этом заявил в воскресенье в ходе национального телемарафона советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил их необходимость недостаточной «прозрачностью» ряда должностных лиц.

«Люди, которые занимают должности, должны быть прозрачны, а не только эффективными, профессиональными. Эти процессы продолжатся, никто не сможет находиться в привилегированном состоянии», - сказал Подоляк.

На вопрос о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова, о которой говорят в последние дни, Подоляк прямо не ответил, но заметил, что «нужно найти такую кандидатуру», которая сможет взять на себя вопросы о переговорах по поставкам Киеву западного оружия.