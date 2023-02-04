Депутат Верховной рады Гончаренко сообщил, что Резникова на посту министра обороны Украины может сменить Буданов

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4 февраля 2023, 22:38

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Фото: Pavlo Bahmut/globallook.com

Слухи о скорой отставке министра обороны Украины Алексея Резникова имеют под собой основания. Об этом сообщил в субботу в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

По его информации, высока вероятность того, что глава украинского оборонного ведомства в ближайшее время покинет свой пост и будет назначен заместителем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Что касается его преемника, то, по словам Гончаренко, в этом контексте активно обсуждается кандидатура главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.

«Самое интересное, это кандидаты на пост нового министра обороны. Среди тех, кого рассматривают, есть даже Кирилл Буданов. Это выглядит странным, и я думаю, что Буданова не назначат. Он реально хорошо справляется на своем месте. Но разговор о нем идет очень активно», - написал Гончаренко.

Ранее о возможной отставке Резникова сообщил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.