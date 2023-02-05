Евросоюз предостерег Грузию от вторичных санкций в случае возобновления авиасообщения с Россией

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5 февраля 2023, 17:47 Источник: Netgazeti

Аэропорт Тбилиси. Фото: Nicolas Maeterlinck/globallook.com

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал Грузию присоединиться к санкциям в отношении России и напомнил о возможности вторичных санкций в случае возобновления авиасообщения с РФ. Об этом написал в воскресенье грузинский интернет-ресурс Netgazeti.

Издание обратилось к Стано с просьбой разъяснить позицию Евросоюза относительно возможного возобновления авиаперелетов между странами. В ответе, полученном Netgazeti, Стано предупредил, что Тбилиси должен «проявлять бдительность», чтобы Москва с его помощью не смогла обойти введенные в отношении нее санкции.

«Мы знаем о недавних обсуждениях возможного возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. <...> Европейский союз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационном секторе, и сохранять ясность в отношении любых возможных попыток обойти санкции. Санкционный режим ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России», - заявил Стано.

В частности, вторичные санкции могут грозить компаниям, которые будут обслуживать российских авиаперевозчиков в грузинских аэропортах.