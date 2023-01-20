Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения Грузии с Россией и призвала ужесточить пребывание россиян в стране

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20 января 2023, 16:30 Источник: ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили,фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler / globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией и призвала грузинское правительство ужесточить условия пребывания российских граждан в стране.

В пятницу опубликовано заявление администрации грузинского президента Саломе Зурабишвили, в котором говорится: "Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии непонятна".

Грузинский лидер призвала ввести дополнительные ограничения для российских граждан, приезжающих в Грузию.

"Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ", - указала Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии ранее допустила введение виз для россиян.

С 27 января 2023 года ужесточены правила въезда и пребывания для россиян в Казахстане.