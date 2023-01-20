Депутат Госдумы Затулин: Казахстан ужесточает правила въезда россиян в связи с боязнью большого числа релокантов из России

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20 января 2023, 15:57 Источник: Говорит Москва

Константин Затулин, фото: Viktor Chernov/globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что в Казахстане начали «проявлять осторожность» из-за наплыва россиян в республике.

С 27 января 2023 года ужесточены правила въезда и пребывания для россиян в Казахстане. По новым правилам иностранцы в республике смогут находиться не больше 90 дней из каждых 180. При превышении этого срока гражданину, который покинет территорию Казахстана, в возвращении будет отказано. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член комитета по экономической реформе и развитию мажилиса Казахстана Азат Перуашев заявил, что это правило не касается тех, кто трудоустроен в республике и имеет вид на жительство в Казахстане. Перуашев указал, что аналогичный закон действует во всех странах ЕАЭС.

Парламентарий Затулин считает, что Казахстан ужесточает правила въезда россиян в связи с боязнью большого числа релокантов из России.