Спикер Пентагона Райдер: бомбы GLSDB, которые США поставят Украине, позволят ей «отвоевать свои территории»

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5 февраля 2023, 09:28

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, Po2 Alexander Kubitza/Dod / globallookpress.com

Бомбы GLSDB, которые Соединенные Штаты поставят киевской стороне, позволят ей «отвоевать свои территории». С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Патрик Райдер, официальный представитель американского министерства обороны.

«Мы передаем Украине бомбы GLSDB, которые позволят стрелять на более дальние расстояния и отвоевать свои территории», — процитирован спикер Пентагона в публикации, размещенной в TG-канале.

По имеющимся сведениям, GLSDB способны преодолевать 150 километров.

Согласно отечественному законодательству, Крымский полуостров, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области являются частью Российской Федерации. Киев и западные государства присоединение данных территорий к РФ не признает.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, глава дипломатической миссии России в Копенгагене Владимир Барбин отметил, что в украинском конфликте засветились наемники из Дании.