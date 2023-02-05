Посол РФ Барбин: наемники из Дании засветились в конфликте на Украине, Копенгаген не препятствует их вербовке

Аргументы Недели → В мире 13+

5 февраля 2023, 08:54 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Наемники из Дании засветились в украинском конфликте, Копенгаген не препятствует процессу их вербовки. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Владимир Барбин, глава дипломатической миссии Москвы в скандинавской стране.

«Датские наемники засветились в конфликте на Украине, Копенгаген не препятствует их вербовке, заявил РИА Новости посол России в Дании Барбин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло и журналисты попали под обстрел подконтрольных киевской стороне сил на территории Запорожской области.