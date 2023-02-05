Глава Северной Осетии Меняйло и журналисты ТАСС и Первого канала попали под обстрел войск Украины в Запорожской области

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5 февраля 2023, 08:25 Источник: Telegram-канал ТАСС

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло и журналисты ТАСС и Первого канала попали под обстрел Вооруженных сил Украины на территории Запорожской области. Об этом информирует Telegram-канал ТАСС.

«Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и наши корреспонденты и Первого канала попали под обстрел ВСУ в Запорожской области», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Подробности случившегося в процитированном посте на момент написания данной новости приведены не были. Позже в ТАСС уточнили, что пострадавших в результате обстрела нет.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, израильский премьер Биньямин Нетаньяху сделал заявление о том, что он изучит возможность передачи вооружений киевской стороне с учетом национальных интересов еврейского государства.