Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов Израиля

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5 февраля 2023, 08:15

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Ilia Yefimovich / globallookpress.com

Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о том, что он изучит возможность передачи вооружений киевской стороне с учетом национальных интересов еврейского государства. Об этом информирует ТАСС.

«Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружений на Украину с учетом национальных интересов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Израильский премьер также отметил, что его страна не хочет конфронтации с Москвой.

Как сообщалось ранее в воскресенье, политический аналитик Сергей Марков высказал прогноз, согласно которому силы РФ освободят расположенный на территории Донбасса город Артемовск в течение нескольких дней.