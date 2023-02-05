Политолог Марков: войска РФ освободят Артемовск в течение нескольких дней, после этого начнется сражение за Краматорск и Славянск

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5 февраля 2023, 07:58

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Российской Федерации освободят город Артемовск (украинское название — Бахмут) в течение нескольких дней, после этого начнется сражение за Краматорск и Славянск. С соответствующим прогнозом выступил отечественный политолог Сергей Марков.

«Бахмут будет освобожден в течение нескольких дней», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале эксперта.

По его словам, «самые боеспособные части ВСУ отходят», российская сторона берет город в оперативное окружение. После освобождения Артемовска начнется сражение за Краматорск и Славянск, предсказал Марков.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что за нападение на Крымский полуостров неизбежно возмездие с любыми видами вооружений.