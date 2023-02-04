Медведев: власти Украины должны понимать, что за нападение на Крым неизбежно возмездие с любыми видами вооружений

Украинские власти должны понимать, что за нападение на Крымский полуостров неизбежно возмездие с любыми видами вооружений. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза Российской Федерации.
«Медведев прокомментировал желание Киева захватить Крым: Крым — это Россия, нападение на Крым — нападение на Россию и эскалация конфликта», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.
По словам отечественного политического деятеля, украинское руководство должно осознавать, что за подобные атаки неизбежно возмездие с любыми видами вооружений.
Москва с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, основатель бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский отметил, что подконтрольные киевской стороне силы прощупывают оборону на Угледарском направлении.