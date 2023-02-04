Медведев: власти Украины должны понимать, что за нападение на Крым неизбежно возмездие с любыми видами вооружений

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4 февраля 2023, 20:19

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Украинские власти должны понимать, что за нападение на Крымский полуостров неизбежно возмездие с любыми видами вооружений. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза Российской Федерации.

«Медведев прокомментировал желание Киева захватить Крым: Крым — это Россия, нападение на Крым — нападение на Россию и эскалация конфликта», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

По словам отечественного политического деятеля, украинское руководство должно осознавать, что за подобные атаки неизбежно возмездие с любыми видами вооружений.

Москва с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, основатель бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский отметил, что подконтрольные киевской стороне силы прощупывают оборону на Угледарском направлении.