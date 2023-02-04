Der Spiegel: страны ЕС отказываются брать на себя обязательства по поставкам Украине «Леопардов»

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4 февраля 2023, 20:01 Источник: ТАСС

Танк Leopard. Фото: Daniel Karmann/globallook.com

Правительство ФРГ столкнулось с трудностями при реализации планов по поставкам Киеву танков Leopard 2, так как партнеры из числа стран ЕС отказываются брать на себя конкретные обязательства. Об этом написал в субботу журнал Der Spiegel.

Как сообщает издание, в ведомстве канцлера ФРГ Олафа Шольца и министерстве обороны Германии растут сомнения относительно того, что планы поставок будут реализованы вовремя.

«Формирование [танковых] батальонов оказывается трудным делом», - сказали изданию источники в кабмине ФРГ.

Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу приходится сейчас обзванивать партнеров, с тем чтобы убедить их взять на себя соответствующие обязательства.

«14 принадлежащих Германии танков Leopard 2 – вот все, что пока готов поставлять Запад прямо сейчас», - говорится в публикации.

Согласно договоренностям, Киев до конца марта должен получить из Европы два танковых батальона «Леопардов» - это порядка 60 танков.