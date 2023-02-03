Германия отдаёт Украине свои лучшие танки

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3 февраля 2023, 19:44

Фото: Бундесвера

Миноброны ФРГ сообщило, что 14 немецких танков Leopard-2 будут переданы ВСУ из 203-го танкового батальона (Аугустдорф) 21-й танковой бригады 1-й танковой дивизии сухопутных войск Германии.

Правительство Германии передаёт Киеву танки модификации Leopard-2А6, это самый современный вариант, не считая перспективных Leopard-2А7, которые пока ещё есть только в единичных экземплярах в виде прототипов и не поставлены на вооружения бундесвера. Также ожидается, что армия ФРГ передаст ВСУ танки Leopard-1, которые будут сниматься с длительного хранения и доводиться до нормальной боеготовности. Таких машин ФРГ может поставить Киеву 88 единиц.