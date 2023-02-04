Имеющий гражданство РФ французский актер Депардье заявил, что он «все еще русский» и любит русскую культуру

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4 февраля 2023, 15:48 Источник: РИА Новости

Жерар Депардье. Фото: Frederic Kern/globallook.com

Известный французский актер Жерар Депардье, который в 2013 году получил российский паспорт, признался, что, несмотря на происходящее в Украине, считает себя «все еще русским» и любит русскую культуру. Об этом он рассказал в интервью Augsburger Allgemaine (ФРГ).

Отвечая на вопрос, как изменилось его отношение к России после начала специальной военной операции, Депардье заявил, что для него ничего не изменилось.

«Я все еще русский. Я люблю русскую культуру», — заявил он.

При этом он добавил, что не хотел бы рассуждать о действиях России в Украине.

«Никто не в состоянии сказать по этому поводу что-либо действительно разумное! Никто!» — подчеркнул актер.

Весной прошлого года, вскоре после начала СВО, Депардье резко высказался о ней и о президенте РФ Владимире Путине. После чего пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что актер «не совсем погружен в политическую повестку дня» и имеет слабое представление о том, что происходило в Украине в 2014 году.