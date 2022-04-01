Песков объяснил негативное высказывание Депардье о Путине: «Он не полностью понимает, что происходит»

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1 апреля 2022, 13:35 Источник: "Интерфакс"

Жерар Депардье, Thierry Roge/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил критические высказывания французского актера Жерара Депардье о Владимире Путине и спецоперации в Украине «непониманием ситуации».

Депардье, имеющий, как известно, российское гражданство, негативно высказался о военной спецоперации России в Украине и президенте РФ Владимире Путине.

Дмитрий Песков в ходе пятничного пресс-колла сообщил, что в Кремле читали высказывания актера и предположил, что он «скорее всего, не полностью понимает, что происходит».

«В силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня, не понимает, что произошло на Украине в 14 году, он не понимает, что такое Минские договоренности, он не понимает, что такое Донецк и Луганск, он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах», - сказал Песков, добавив при этом, что в Кремле готовы «все рассказать и объяснить» Депардье, если тот сам этого захочет.