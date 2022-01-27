«Новые русские»: зарубежные знаменитости с гражданством РФ

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27 января 2022, 10:10 Анна Елизарова,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Многие зарубежные знаменитости не просто любят нашу литературу, снимаются в отечественных фильмах — они стремятся выучить русский язык и получить гражданство.



25 октября российское гражданство получила актриса и певица Наталия Орейро из Аргентины, прославившаяся ролью Милагрос в телесериале «Дикий ангел». Первое знакомство с Россией произошло в 2001, после чего каждый год она приезжает с гастролями в нашу строну. У нее образовался огромный круг почитателей, ею восхищаются и знают ее песни наизусть. Орейро учит русский язык, исполняет свои хиты на нем, а по случаю чемпионата мира по футболу в Росси в 2018 году, она записала песню United By Love не только на английском и испанском, но и на русском языке. Ведущий Иван Ургант даже сказал, что Орейро «самая русская среди иностранок». В 2021 году артистка прочла присягу гражданина России на русском и испанском языках и получила гражданство РФ. Орейро призналась, что это показывает ей всю любовь россиян.



В том году не менее востребованный сербский актер Милош Бикович тоже получил российское гражданство. С 2014 года он снимается в отечественном кино, а фильм «Холоп», где Милош играет главную роль, оказался самым кассовым в истории российского кинематографа. Под одним из своих постов в Instagram актер написал: «Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!»



Ранее, в 2013 году, великий французский актер Жерар Депардье тоже стал «своим». 1 января 2013 года Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ, который сохранил и французское гражданство. Президент объяснил решение его заслугами перед российской культурой. А буквально через месяц Депардье получил прописку в столице Мордовии Саранске.



Голливудская звезда боевиков Стивен Сигал долгое время обращался с просьбами о получении гражданства России, он говорил, что хочет проводить по несколько месяцев в году «с людьми, которые меня любят и ждут». Стивен отмечает богатую культуру России, перспективы для развития бизнеса, выгодный политический курс и мастерство российских режиссеров. В 2016 году он становится гражданином России и принимает активное участие в общественной и политической жизни нашей страны. В 2018-м он стал спецпредставителем МИД РОССИИ по вопросам укрепления Российско-Американских связей, а в мае 2021 года Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду» и разработал свой первый закон для россиян в сфере экологии.



Конечно, не только артисты хотят получить российский паспорт. Только за 2021 год почти 700 тысяч человек получили гражданство РФ. А сколько таких людей за всю нашу историю даже посчитать будет трудно.



Среди «новых русских» не мало и спортсменов. Всемирно известный конькобежец (шорт-трек) Ан Хён Су из Южной Кореи получил гражданство России перед зимней Олимпиадой в Сочи в 2014 году. По его словам, в нашей стране ему «предложили идеальные условия для тренировок. Переезд сюда — лучшее решение». С новым паспортом и новым именем — теперь он Виктор Ан, спортсмен завоевал три олимпийских золота и стал самым титулованным спортсменом в истории шорт-трека. Став гражданином России, он получил новые возможности для реализации в спортивной карьере.



«Я хочу стать активным гражданином России, я люблю российское общество так же, как оно любит меня. Получение российского гражданства поможет мне в деле сокращения пропасти между двумя странами», — с таким словами обратился американский боксер Рой Джонс-младший к нашей стране. Он строил амбициозные планы как в спорте, так и в бизнесе. С момента получения гражданства, Рой живет в России по 6-8 месяцев каждый год и обучает талантливых боксеров со всей России.



Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет. Объясняется это любовью и открытостью наших соотечественников, возможностью реализоваться и в музыке, и в кинематографе, и в бизнесе, и в любой другой сфере. Многие стремятся по документам стать нашими соотечественниками из политических и экономических проблем в своих странах. Причин много, но вывод один — очень многие иностранцы любят нашу страну, восхищаются нашим народом и нашей культурой, хотят участвовать в истории развития России.

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