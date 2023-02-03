США сражаются за украинский титан

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3 февраля 2023, 19:26 Анатолий Гольдман,

Цели США на Украине, разумеется, не ограничиваются политическими амбициями и желанием устранить Россию из большой геополитики. Администрация Байдена также заинтересована в месторождениях титана, которые могут пригодиться в развитии западного ВПК.

Прецедент с титаном не первое подтверждение выгоды, которые получают США от Украины. До этого я писал о том, как крупные инвестиционные корпорации с не самой лучшей репутацией готовятся массово скупать целые отрасли украинской экономики. Теперь же “Newsweek” пишет о целях США разрабатывать украинские месторождения “титана” с целью насыщения этим металлом своей военной промышленности.

Он легкий, но прочный, поэтому широко используется в передовых военных целях. Ими являются истребители, вертолеты, военно-морские корабли, танки, ракеты большой дальности и даже бронежилеты с подлодками.

Поэтому в этом случае США напрямую отстаивают свои собственные интересы. Издание описывает цели так: “В настоящее время в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, разработке и использовании огромных запасов ключевого металла в Украине, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада, которые составят основу будущего сдерживания против России и Китая”.

Однако в их случае есть одна загвоздка, по-другому ее еще называют “Россия”: “Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении для выращивания нового титанового трубопровода. Но если России удастся захватить месторождения и заводы страны, то Москва усилит свое глобальное влияние на все стратегические ресурсы”.

Противостояние в самой титановой отрасли также продолжается. Украина является одной из семи стран, производящих “титановую губку”, основу металлического титана. Китай и Россия, самые видные стратегические соперники Америки, входят в эту избранную группу. Потеря такого месторождения могла бы ударить по Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе.

“Newsweek” приводит следующие данные: "По данным Геологической службы США, в прошлом году Китай произвел более 231 000 тонны титановой губки, что составляет 57 процентов мирового производства. Далее последовала Япония с 17 процентами и Россия с 13 процентами. Казахстан произвел почти 18 000 тонн, а Украина - более 4000 тонн".

Также издание отмечает сильную зависимость остального мира от российского экспорта титана. Они опасаются, что Кремль может в один прекрасный день также заморозить экспорт титана, что поставит аэрокосмические и оборонные компании в затруднительное положение. Зависимость Запада от российского титана означает, что этот металл до сих пор избегал санкционных кампаний, развязанных против Москвы США, ЕС и их союзниками.

Аэрокосмический гигант Boeing сохраняет свое совместное предприятие с российской компанией "ВСМПО-Ависма" — крупнейшим в мире экспортером титана, хотя и заморозил заказы после начала СВО. Такие европейские корпорации коммерческих самолетов, как Airbus, и вовсе продолжают импортировать титан из “ВСМПО”.

Возможность разработки украинских месторождений титана помогло бы Соединенным Штатам снизить или совсем избавиться от своей ресурсной зависимости от России. Именно поэтому важно, в конечном счете, контролировать эти месторождения.