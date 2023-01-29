Украина — бизнес американских корпораций?

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29 января 2023, 18:16 Анатолий Гольдман,

Такое государство, как США, никогда не помогает “просто так”. Всякая их деятельность имеет под собой совершенно определенную цель, к которой они будут идти, что бы ни произошло. Геополитические игры Соединенных Штатов на Украине понятны, но, как принято думать, за них они несут крупные убытки, выделяя бюджетные деньги в качестве финансовых траншей. Как бы не так.

Вообще, рассматривать помощь США Украине, как “обеднение” или “истощение” Штатов — глупо. Да, они выделяют финансовую помощь в больших объемах. Да, обычные люди в США этим недовольны. Только вот обычные люди уже давно ничего не решают. Беднеют налогоплательщики, чьи деньги утекают в “украинский офшор”, так явно напоминающий глубокую черную яму, дно которой увидеть не представляется возможным. Зато вместо них богатеют корпорации, будь то оружейники, получившие заказы на восполнение европейских и американских запасов, или даже инвестиционные компании.

К примеру, возьмем одну из крупнейших в мире компаний “Black Rock”. Ее специализация — инвестирование. Еще в конце декабря у “The American Conservative” выходила статья, посвященная плану корпорации по получению прибыли из послевоенной Украины. Тогда Зеленский созвонился с Ларри Финком, главным исполнительным директором “Black Rock”. Обсуждали они инвестирование в “перспективные отрасли” послевоенной Украины. “The American Conservative” даже предположил, что "пара заключила сделку по координации инвестиционных усилий по восстановлению разрушенной войной страны".

На веб-сайте президента Украины даже появился отчет: “Зеленский и Ларри Финк договорились сосредоточиться в ближайшей перспективе на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников реконструкции нашей страны, направляя инвестиции в наиболее актуальные и эффективные секторы украинской экономики”. Сама же репутация компании у себя на родине далека от идеальной. Ее обвиняют в “демпинге цен” на рынке жилья. В отчете “The Wall Street Journal” за лето утверждалось, что BlackRock была одной из нескольких крупных инвестиционных фирм, вызывающих нестабильность на рынке жилья. В отчете рассказывалось о том, как “BlackRock” и подобные ей фирмы используют свои огромные капиталы для скупки домов на одну семью, поднимая цены в процессе. Другими словами, компания зарабатывает деньги спекуляциями на рынке жилья. И это только одна из ее отраслей.

“Goldman Sachs” не отстает от своего бизнес-партнера ни на шаг. Недавно гендиректор компании заявил следующее: “Восстановление Украины представляет собой хорошие экономические стимулы для реальных вложений и реальной прибыли”. Еще в марте в прессу просочилась история о том, как “Goldman Sachs” в обход санкций США торговал с контр-агентами. Тогда “NBCNEWS” выпускал статью писал, как компания выступала "в качестве посредника между кредиторами Москвы и американскими инвесторами, предлагая клиентам возможность воспользоваться пострадавшей от войны экономикой России, покупая ее долговые ценные бумаги по низкой цене и позже продавая их по высокой".

И вот, 23 января президент Украины Владимир Зеленский, как бы в подтверждение всего написанного мной выше, выступил с воодушевляющей украинцев речью: “Очевидно, что американский бизнес может стать тем локомотивом, что вновь подтолкнет глобальный экономический рост. Нам уже удалось привлечь внимание и наладить сотрудничество с такими гигантами финансового и инвестиционного мира, как “BlackRock”, “J.P. Morgan” и “Goldman Sachs”. Такие американские бренды как “Starlink” или “Westinghouse” уже стали частью нашего украинского пути”.

Зеленского не волнует репутация этих компаний, его волнуют деньги, которые он может от них получить. Чем это закончится для украинцев — гадать не нужно.