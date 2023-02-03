МВД Украины объявило о начале создания штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для взятия Крыма и Донбасса

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3 февраля 2023, 12:27

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинское министерство внутренних дел объявило о начале создания штурмовых бригад из военных, сотрудников полиции и пограничников для взятия территории Крымского полуострова и Донбасса.

Пресс-служба Национальной полиции бывшей советской республики распространила сообщение, в котором процитирован врио руководителя МВД Игорь Клименко. Он отметил, что стартовало формирование штурмовых бригад для взятия Крыма и Донбасса. По словам чиновника, основу данных подразделений составят действующие и бывшие военнослужащие, пограничники и полицейские.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал заявление о том, что объединение открыто для переговоров по Украине, однако не наблюдает политической воли для их начала с российской стороны.