Глава МИД Швеции Билльстрем: религия не является частью соглашения с Турцией по вступлению в НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

1 февраля 2023, 21:19 Источник: РИА Новости

Фото: Ninni Andersson/Government Offic

Религия не входит в соглашение, заключенное тремя странами для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в среду, 1 февраля.

«Швеция не пойдет на компромисс со свободой слова и верховенством закона, и что религия не является частью соглашения, подписанного тремя странами и прокладывающего путь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.