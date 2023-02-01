Аваков заявил, что при обыске у него не нашли ничего «соответствующего интересам следствия»

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1 февраля 2023, 15:57 Источник: Telegram

Арсен Аваков. Фото: Danil Shamkin/globallook.com

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, у которого в среду провели обыск в связи с крушением вертолета МЧС в Броварах 18 января, назвал действия следственных органов «немного туповатыми» и сообщил, что ничего из того, что могло бы заинтересовать правоохранителей, у него найдено не было.

Бывший министр подтвердил, что обыск проводился в рамках отработки одной из версий падения вертолета: следователей интересовали контракты по закупкам французских летательных аппаратов этой серии МВД Украины в 2018 году.

«Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато, спустя шесть лет после заключения контракта. Естественно, ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было», - написал Аваков в своем телеграм-канале.

Напомним, в катастрофе 18 января погибло руководство МВД Украины.