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Аваков сообщил, что СБУ проводит у него обыск по делу о крушении вертолета в Броварах, в котором погиб глава МВД Монастырский

, 12:13

Аваков сообщил, что СБУ проводит у него обыск по делу о крушении вертолета в Броварах, в котором погиб глава МВД Монастырский
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Бывший руководитель украинского МВД Арсен Аваков проинформировал, что СБУ проводит у него обыск по делу о крушении вертолета в Броварах, в котором погиб преемник политика на посту главы ведомства Денис Монастырский. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Экс-глава МВД Украины Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам Авакова, сотрудники Службы безопасности Украины смотрели контракты Airbus шестилетней давности и «формально отработали версию».

Как сообщалось ранее сегодня, российский парламентарий Алексей Пушков согласился с выводом издания Spiegel о качественно новом витке эскалации украинского конфликта после решения канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву боевые машины Leopard.

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