Снаряды поставляемых Украине танков «Абрамс», «Леопард», БМП Bradley и Marder содержат урановые сердечники

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1 февраля 2023, 14:36

Поставки Украине снарядов с сердечниками из обеднённого урана Москва будет расценивать как «применение грязных ядерных бомб».



На вооружении танка «Абрамс», равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. В германских «Леопардах» – аналогично.



Любая война оставляет токсичное наследие, которое сохраняется ещё долго после того, как замолкают пушки. В числе опасных биоагентов – радиоактивные материалы, белый фосфор, горчичные агенты, галогены, тяжёлые металлы, диоксины и прочие канцерогены. Однако войны с участием Америки и «продвинутого», в кавычках, американского оружия создают и биологические угрозы. Так было, например, во Вьетнаме, где Пентагон для уничтожения растительности, служащей маскировкой для северовьетнамских войск, использовал дефолиант «Оранж». Это очень стойкое химическое соединение – в этой стране до сих пор отмечаются высокие уровни этого диоксина в почве, воде и пищевых продуктах, а также в грудном молоке и крови человека, что у населения пострадавших территорий вызывает онкологию, аутоиммунные заболевания и врождённые дефекты. Заражённой оказалось в общей сложности около 14% территории Вьетнама.



В войнах в Ираке, Боснии, Косове, Сирии и Афганистане Пентагон использовал снаряды с сердечниками из обеднённого урана. В результате радиоактивного загрязнения пострадали не только места ведения боёв, но и все их участники, включая американских военнослужащих. Самой массовой болезнью среди них стала лейкемия, также отмечались врождённые уродства у рождённых впоследствии детей. Это назвали «балканским синдромом».



Главная опасность использования в снарядах обеднённого урана не в радиоактивном заражении, а в химическом. Механизм заражения местности прост. Частицы обеднённого урана обладают пирофорными свойствами, то есть самовоспламеняются на воздухе. При ударе сердечника из обеднённого урана о броню и вообще о любую твёрдую поверхность образуется облако микрочастиц, которые вспыхивают и окисляются. Самые опасные окислы, которые при этом получаются, – диоксид и триоксид урана (UO2 и UO3). Этот «керамический аэрозоль», разносимый ветрами и течениями вод, может распространяться на десятки километров. Оксиды урана вступают в химические реакции, образуя соли, а все растворимые соли урана тоже являются очень токсичными.



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