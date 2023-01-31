Путин и Пашинян провели телефонный разговор по теме реализации трехсторонних соглашений по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во вторник, 31 января провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Ведомство отмечает, что в ходе диалога стороны рассмотрели вопросы реализации трехсторонних соглашений по Карабаху.
Также была подчеркнута важность реализации со стороны России нужных шагов для преодоления гуманитарного кризиса.
Ранее издание Euractiv публиковало информацию о том, что в нынешнее время в странах, состоящих в Европейском союзе, сохраняется разногласие в вопросе ускоренного вступления Украины для членства в содружестве.