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Путин и Пашинян провели телефонный разговор по теме реализации трехсторонних соглашений по Карабаху

, 16:59 Источник: РИА Новости

Путин и Пашинян провели телефонный разговор по теме реализации трехсторонних соглашений по Карабаху
Kremlin Pool/via Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во вторник, 31 января провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. 

Ведомство отмечает, что в ходе диалога стороны рассмотрели вопросы реализации трехсторонних соглашений по Карабаху. 

Также была подчеркнута важность реализации со стороны России нужных шагов для преодоления гуманитарного кризиса. 

Ранее издание Euractiv публиковало информацию о том, что в нынешнее время в странах, состоящих в Европейском союзе, сохраняется разногласие в вопросе ускоренного вступления Украины для членства в содружестве.

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