Издание Euractiv сообщает, что в ЕС сохраняются разногласия по вопросу ускоренного вступления Украины в содружество

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31 января 2023, 15:25 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, unsplash.com/photos/HL4LEIyGEYU

Издание Euractiv сообщило во вторник, 31 января, что в странах-членах Европейского союза в настоящий момент сохраняются разногласия по вопросу ускоренного вступления Украины в содружество.

В распоряжении журналистов оказался проект коммюнике по итогам консультаций между чиновниками из ЕС и Украины. В документе отмечается, что будущее страны и ее граждан "будет в Евросоюзе", а также обращается внимание на значительный прогресс украинской стороны для вступления в содружество.

Издание, однако, уточнило, что в последние несколько недель страны-члены ЕС озвучивали разные взгляды по поводу "позитивных формулировок" в тексте документа, которые относятся к перспективе членства Украины в Союзе.