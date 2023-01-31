Количество погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло ста

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31 января 2023, 15:53 Источник: Geo

место взрыва в Пакистане, PPI/Keystone Press Agency

Количество погибших при взрыве в мечети в Пешаваре в Пакистане к настоящему моменту достигло ста человек. Соответствующую информацию предоставили днем во вторник, 31 января, журналисты.

Телеканал Geo, ссылаясь на местных чиновников, уточнил, что пострадали не менее 221 человека.

Накануне днем телеканал Dawn сообщил, что по меньшей мере 28 человек погибли и около 150 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар. Сообщалось, что некоторые пострадавшие, согласно оценкам врачей, находятся в критическом состоянии.