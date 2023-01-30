Dawn: 28 человек погибли, 150 человек получили ранения при взрыве в мечети в Пакистане

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30 января 2023, 14:13 Источник: РИА Новости

По меньшей мере 28 человек погибли и 150 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар. Об этом сообщает телеканал Dawn.



Телеканал сообщает о 28 погибших и 150 раненых в результате взрыва, ряд раненых находятся в критическом состоянии.

Внутри мечети проводится спасательная операция, так как несколько человек все еще находятся под завалами.



Представитель больницы «Леди Ридинг» Мохаммад Асим сообщил, что «раненые все еще доставляются в медицинское учреждение, и некоторые из них находятся в критическом состоянии».



Взрыв в мечети, расположенной рядом с полицейским участком, произошел около 13:40 часов во время молитвы. Взрывом повредило крышу здания, произошло частичное обрушение здания, по словам очевидцев, в мечети находились примерно 120 человек, большинство - представители полиции и армии.



