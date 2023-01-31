Лавров: есть определенная договоренность о подключении Ирана к договорам с Турцией и Сирией

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31 января 2023, 15:24 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Существует достижение определенной договоренности о подключении Ирана к трехсторонним контрактам между Россией, Турцией и Сирией. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отмечает, что российская сторона поддерживает желание Анкары нормализовать отношения с Дамаском.

Министр также напомнил о вхождении в «астанинскую» тройку, занимающуюся урегулированием кризиса в Сирии.

Ранее Лавров сообщал о том, что получил через своего египетского коллегу «определенное послание» от государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена.