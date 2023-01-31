Лавров сообщил, что получил от Блинкена «определенное послание» по Украине

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 31 января, сообщил, что получил через египетского коллегу "определенное послание" от госсекретаря США Энтони Блинкена.
Глава американского Госдепа вчера встречался с египетским министром в Каире. Через Самеха Шукри Энтони Блинкен передал руководителю МИД РФ послание по Украине – "Россия должна прекратить и уйти". Сергей Лавров, однако, заметил, что не была изложена вторая часть призыва – истинный интерес США и Запада, озвученный генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, когда он находился с визитом в Республике Корея. Политик в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна быть повержена, а иначе "проиграет Запад".
Накануне в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что во вторник состоятся переговоры главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его египетского коллеги Самеха Шукри.