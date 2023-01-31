Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара рассмотрит вступление Финляндии в НАТО в случае отдельной от Швеции заявки

Анкара сможет «позитивно» рассмотреть вступление Финляндии в НАТО в случае подачи со стороны Хельсинки заявки отдельной от Швеции. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Финляндия и Швеция передали свои заявки для членства в альянсе восемнадцатого мая прошлого года на фоне начала российской специальной операции на территории Украины.
Ранее стало известно о том, что Североатлантический альянс призвал Южную Корею не скрывать поставки вооружения Украине за третьими странами, а делать это прямо.