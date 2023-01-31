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Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара рассмотрит вступление Финляндии в НАТО в случае отдельной от Швеции заявки

, 14:48 Источник: РИА Новости

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара рассмотрит вступление Финляндии в НАТО в случае отдельной от Швеции заявки
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Анкара сможет «позитивно» рассмотреть вступление Финляндии в НАТО в случае подачи со стороны Хельсинки заявки отдельной от Швеции. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Финляндия и Швеция передали свои заявки для членства в альянсе восемнадцатого мая прошлого года на фоне начала российской специальной операции на территории Украины.

Ранее стало известно о том, что Североатлантический альянс призвал Южную Корею не скрывать поставки вооружения Украине за третьими странами, а делать это прямо.

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