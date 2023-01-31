НАТО призывает Сеул не скрываться за третьими странами, а поставлять Украине оружие напрямую

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31 января 2023, 11:03

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал руководство Южной Кореи поставлять больше вооружения Украине напрямую, а не через третьи государства, убеждены в альянсе.



Руководство военно-политического блока ищет дополнительные источники снабжения украинской армии вооружением. Для этого организовано турне по странам Азии. В Сеуле Столтенберг сообщил, что Южная Корея лидирует по экспорту вооружений, бронежилетов, противогазов. Через третьи страны в зону боевых действий попадают корейские боеприпасы. Официально Южная Корея не сообщает о контактах с украинскими политиками. Сеул пытается соблюдать показной нейтралитет. Но ракет в стоге сена не скроешь.



Столтенберг обвинил КНДР в обратном - поставке ракет Российской армии. Две Кореи оказались и здесь в противоположных окопах. В Пхеньяне считают позицию НАТО провокационной. Альянс выстраивает деструктивную политику в регионе, которая грозит далеко идущими последствиями, уверены в КНДР.