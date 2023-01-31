«Укрэнерго»: потребление энергии на Украине растет из-за холодов

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31 января 2023, 12:54 Источник: РИА Новости

Потребление электроэнергии на Украине продолжает свой рост из-за наступающих холодов. В энергосистеме держится сохранение дефицита. Об этом в своем телеграм-канале сообщает компания «Укрэнерго».

Отмечается, что некоторые блоки тепловых станций были выведены в ремонт по техническим причинам. В связи с этим производство не способно покрывать потребление.

Компания также опасается превышения лимитов и вынужденного применения ограничений.

Ранее стало известно о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею передавать Украине больше вооружений напрямую.