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Представитель МИД КНР Нин: Китай и Россия поддерживают контакты на различных уровнях

, 12:44 Источник: РИА Новости

Представитель МИД КНР Нин: Китай и Россия поддерживают контакты на различных уровнях
Kremlin Pool/Global Look Press

Российская Федерация и Китай поддерживают связь и контакты на различных уровнях. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она добавила, что такое взаимодействие  помогает развивать двухсторонние отношения, а также вносить вклад в поддержание мира.

Нин отметила, что в настоящий момент не располагает информацией о возможном визите китайского лидера в Россию.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп написал, что доверяет больше российскому лидеру Владимиру Путину, а не американской разведке.

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