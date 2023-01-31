Трамп доверяет Путину больше, чем американской разведке

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что больше доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, чем «подонкам» из американской разведки. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
Он также адресовал читателям вопрос о доверии и предложил им также выбрать между президентом России и разведкой Соединенных Штатов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная сторона начинает осознавать влияние провокаций Вашингтона, лежащих в основе украинского конфликта.