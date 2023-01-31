Трамп доверяет Путину больше, чем американской разведке

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31 января 2023, 11:28 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп. Фото: Lev Radin/globallook.com

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что больше доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, чем «подонкам» из американской разведки. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

Он также адресовал читателям вопрос о доверии и предложил им также выбрать между президентом России и разведкой Соединенных Штатов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная сторона начинает осознавать влияние провокаций Вашингтона, лежащих в основе украинского конфликта.