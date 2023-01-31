Захарова: Запад начинает понимать, что в основе событий на Украине лежит провокационная политика США

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31 января 2023, 10:56 Источник: Соловьев Live

Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Запад начинает осознавать, что в основе конфликта на Украине лежат провокации Вашингтона. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала откровения ряда западных стран по вопросу Минских соглашений и заявила о том, что эти государства должны нести ответственность за происходящие события.

При этом, как отмечает Захарова, Запад начинает понимать, что «в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация». Представитель МИД назвала это просветлением.

Ранее о том, что Минские соглашения были нужны для строительства украинской армии, заявил Петр Порошенко.