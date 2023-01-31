Порошенко: Минские соглашения были нужны для строительства украинской армии

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31 января 2023, 09:46 Источник: РИА Новости

Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Минские соглашения дали Киеву возможность усилить свою армию и настроить западные страны против России. Об этом в документальном фильме BBC «Путин против Запада» рассказал бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», - заявил Порошенко.

Кристоф Хойсген, советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отметил в фильме, что Порошенко сетовал Меркель на незавидное положение украинских военных в Дебальцево. По словам советника, бывший президент жаловался на то, что россияне могут прорваться и пойти на Киев.

«Поэтому он нуждался в соглашении», - заявил Хойсген.

Ранее об истинном назначении Минских соглашений рассказала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Позже ее слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.