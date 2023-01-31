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Китайский эксперт Су Хао: США опасаются, что могут потерять контроль в Индийском океане из-за учений России, ЮАР и КНР

, 09:19 Источник: РИА Новости

Китайский эксперт Су Хао: США опасаются, что могут потерять контроль в Индийском океане из-за учений России, ЮАР и КНР
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая, проведение которых планируется на конец февраля, вызывают опасения у США из-за страха потерять контроль в Индийском океане. Об этом заявил глава Центра исследования стратегий КНР Су Хао.

Эксперт добавляет, что для Москвы и Пекина такое сотрудничество - часть стратегического партнерства.

Он также отмечает, что у двух стран с глобальным влиянием сотрудничество может отражаться в различных аспектах и разных географических точках.

Ранее обозреватель Spectator Джек Уотлинг выразил мнение о передаче танков Киеву и написал, что поздняя поставка вооружения не поможет Вооруженным силам Украины удерживать позиции в краткосрочной перспективе.

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