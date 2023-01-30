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Обозреватель Spectator Уотлинг: отправка западных танков на Украину не поможет ВСУ удерживать позиции

, 16:22 Источник: РИА Новости

Обозреватель Spectator Уотлинг: отправка западных танков на Украину не поможет ВСУ удерживать позиции
Philipp Schulze/dpa

Поздняя поставка военной техники Киеву не поможет Вооруженным силам Украины удерживать позиции в краткосрочной перспективе. Такое мнение написал обозреватель Spectator Джек Уотлинг. 

По его мнению, украинской стороне достается худший вариант из-за передачи разных типов танков вместо большого количества техники одного виде.

Обозреватель считает, что это приведет к задержкам в самой доставке вооружения.

Ранее в издании Washington Post написали о том, что возможные поставки танков Abrams на Украину со стороны Соединенных Штатов Америки могут реализоваться к концу 2023 года.

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