Обозреватель Spectator Уотлинг: отправка западных танков на Украину не поможет ВСУ удерживать позиции

Поздняя поставка военной техники Киеву не поможет Вооруженным силам Украины удерживать позиции в краткосрочной перспективе. Такое мнение написал обозреватель Spectator Джек Уотлинг.
По его мнению, украинской стороне достается худший вариант из-за передачи разных типов танков вместо большого количества техники одного виде.
Обозреватель считает, что это приведет к задержкам в самой доставке вооружения.
Ранее в издании Washington Post написали о том, что возможные поставки танков Abrams на Украину со стороны Соединенных Штатов Америки могут реализоваться к концу 2023 года.