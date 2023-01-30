Пользователи Twitter обсудили слова Зеленского о нежелании вести диалог с Путиным

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30 января 2023, 14:11 Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Global Look Press

Пользователи социальной сети Twitter отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о его нежелании разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

Один из комментаторов сравнил такое заявление с отсутствием интереса к миру у НАТО.

Другой пользователь предполагает, что решать что-то от лица Украины может президент США Джо Байден, а не Зеленский, который думает «что может принимать решения».

Третий комментатор заключил, что для проведения переговоров украинскому лидеру мешает Запад.

Ранее колумнист издания Bloomberg Панкадж Мишра заявил о том, что западные страны ожидает наступление большого конфликта из-за безответственного ведения политики, а также расширения военного присутствия Запада за границей.