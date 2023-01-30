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Колумнист Bloomberg Мишра: из-за безответственной политики Запада наступит большой конфликт

, 13:08 Источник: РИА Новости

Колумнист Bloomberg Мишра: из-за безответственной политики Запада наступит большой конфликт
Aleksander Polyakov/Global Look Press

Запад ожидает начало большого конфликта из-за безответственного ведения политики и расширения военного присутствия западной стороны за границей. Такое мнение выразил колумнист Bloomberg Панкадж Мишра.

Как он считает, в мире глобальной политики наступает «предательская эра», потому необходимо осознать ее риски. 

Он также отмечает, на Западе нет однозначного мнения в вопросах поставки танков Украине. 

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин высказалась по теме украинского конфликта и заявила о том, что Соединенным Штатам Америки стоит прекратить поставлять вооружение Киеву.

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